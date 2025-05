Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: GPS-Elemente von Landmaschinen gestohlen

Kummer/Göhlen/Grebs (ots)

Nach dem Diebstahl von hochwertigen GPS-Elementen im Raum Ludwigslust sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte Täter sollen am Wochenende von drei Agrarbetrieben mehrere GPS-Sensoren sowie Monitore fachgerecht demontiert und dann entwendet haben. In Kummer haben die Täter in der Nacht zu Samstag die Technik aus drei Traktoren gestohlen. Zwei Mähdrescher wurden in Göhlen in der Zeit von Samstag auf Montag gewaltsam geöffnet, wobei offenbar nur aus einer Maschine der Diebstahl der GPS-Technik gelang. Bei der anderen blieb es beim Versuch. In Grebs wurden wiederum die GPS-Sensoren aus zwei Schlepper entwendet, die unter einem Carport abgestellt waren. Hier kann die Tatzeit auf Freitagabend bis Montagmorgen eingegrenzt werden.

Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen. Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Dabei wird auch ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den Fällen geprüft.

