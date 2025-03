Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung von der Polizei Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrüche in Firmengebäude - hochwertiges Werkzeug und Geräte entwendet

Oyten. Bereits von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es auf zwei Firmengeländen in der Straße An der Autobahn zu Einbrüchen in Gebäuden. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Örtlichkeiten, nachdem die jeweiligen Türen gewaltsam geöffnet wurden. Aus den Firmengebäuden wurden dann unter anderem diverse Werkzeuge und Geräte entwendet. Der Schaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei Achim bittet unter der Telefonnummer 04202/9960 um Hinweise zur Tat.

Crash zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Achim. Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Embser Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 73-jährigen Hyundai-Fahrer und einem 72-jährigen Fahrradfahrer. Der 73-Jährige wollte mit seinem Pkw einen Discounter-Parkplatz verlassen und auf die Embser Landstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht.

Zeugenaufruf nach verbaler Auseinandersetzung

Verden. Am 23.12.2024, gegen 14:30 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bremer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann, bezüglich einer widerrechtlichen Nutzung eines Parkplatzes gekommen sein. Dabei soll der Mann die Frau körperlich angegangen, beleidigt und genötigt haben. Eine bisher unbekannte Passantin sei der Frau zur Hilfe gekommen. Die Passantin wurde wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schmales Gesicht. Die Frau soll ein Kopftuch getragen haben und in Begleitung von zwei Kindern gewesen sein. Die Passantin oder auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Einfamilienhaus - vier Tatverdächtige festgenommen

Schwanewede. Am frühen Donnerstagabend wurde der Polizei von einem aufmerksamen Nachbarn mitgeteilt, dass es in der Straße Junkernkamp aktuell zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein soll. Die vier Tatverdächtigen hebelten mittels eines unbekannten Gegenstandes ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäudeinnere und entwendeten Gegenstände. Nachdem die Tatverdächtigen das Haus verließen, wurde von weiteren aufmerksamen Nachbarn versucht, diese an der Flucht zu hindern, wobei eine weibliche Tatverdächtige im Alter von 28 Jahren und zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 20 und 34 Jahren trotzdem weiter fliehen konnten. Eine 26-jährige Tatverdächtige versuchte sich noch mittels Pfefferspray gegen die Nachbarn zu wehren, was jedoch missglückte. Sie konnte durch die Nachbarn der Polizei übergeben werden. Im Rahmen von sofortigen und intensiven Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten die drei flüchtigen Tatverdächtigen letztendlich in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen und das Diebesgut aus dem Einfamilienhaus aufgefunden werden.

Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - eine verletzte Person

Osterholz. Donnerstagmittag kam es in der Gartenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 18-jährigen Opel-Fahrers und dem Pkw einer 21-jährigen Ford-Fahrerin. Die Ford-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, was der Opel-Fahrer zu spät bemerkte und ihr auffuhr. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell