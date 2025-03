Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Erst aus Schlaf gerissen, dann böses Erwachen +++ Unfall in Thedinghausen +++ Kontrollen von E-Scootern +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Erst aus Schlaf gerissen, dann böses Erwachen +++ Unfall in Thedinghausen +++

Erst aus dem Schlaf gerissen, dann böses Erwachen Bremen/Hemelingen. Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Mittwoch. In einem Gewerbegebiet in Bremen konnten sie einen Transporter mit auffälligen Kennzeichen feststellen. Eine genauere Überprüfung des parkenden Transporters ergab, dass das Kennzeichen und der Transporter nicht zusammenpassten. Der im Transporter schlafende Fahrer wurde kurzerhand geweckt und dazu befragt. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug voll mit mutmaßlichem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro war. Dem 26 Jahre alten Fahrer drohen nun mehrere Strafverfahren. Das Diebesgut und die falschen Kennzeichen wurden sichergestellt.

Unfall in Thedinghausen

Thedinghausen. Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Straße Eißeler Finkenburg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Pkw des nunmehr leichtverletzten 55-jährigen Fahrzeugführers aus Rieda zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 17.000EUR. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Landkreis Osterholz

Kontrollen von E-Scootern

Osterholz-Scharmbeck. Im Stadtgebiet wurden am Dienstag im Laufe des Tages bei zwei Verkehrskontrollen durch Kollegen der Polizei Osterholz sowohl ein 44-Jähriger als auch ein 21-Jähriger jeweils mit einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass kein aktueller Versicherungsschutz vorlag, so dass Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurden. Lilienthal. Am Dienstagabend befuhr ein 54-Jähriger mit einem E-Scooter die Falkenberger Landstraße, obwohl der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,32 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

