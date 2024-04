Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Lebensgefahr - Jugendliche legen Steine auf die Gleise

Bremen (ots)

Bahnstrecke Dannenberg Ost - Lüneburg, Höhe Wendisch Evern

13.04. 2024, 20:53 Uhr

Eine Gruppe von Jugendlichen wird beschuldigt, mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20:53 Uhr im Bereich der Ortschaft Wendisch Evern.

Der Lokführer einer Regionalbahn aus Lüneburg meldete, dass er im Bereich der Eisenbahnbrücke nahe Wendisch Evern Steine auf den Gleisen sowie mehrere junge Personen im Gleisbereich gesehen habe. Eine Streife des Bundespolizeireviers in Lüneburg erreichte umgehend den Tatort und stellte eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in unmittelbarer Nähe zum Gleis fest. Die sechs Freunde wurden eingehend über die Gefahren im Bahnbereich sowie über mögliche finanzielle Konsequenzen, die ein solches Handeln zur Folge haben kann, belehrt. Sie erhielten jeweils Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jeder Aufenthalt auf Gleisen gefährlich und zudem verboten ist. Züge fahren je nach Streckenabschnitt mit Geschwindigkeiten von 80 bis 160 km/h. Sowohl die Gefahr durch auf die Schienen aufgelegte Gegenstände als auch der teilweise mehrere hundert Meter betragende Bremsweg der Züge werden unterschätzt. Durch aufgelegte Gegenstände können erhebliche Sachschäden an Zügen entstehen. Zudem verursachen solche Vorfälle immer wieder Streckensperrungen, Polizeieinsätze und Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell