POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Automatenaufbrüche - Zeugen gesucht

Oyten. In der Nacht auf Montag hebelten unbekannte Täter zwei Automaten in einem 24-Stunden-Shop an der Hauptstraße ein. Der Laden ist ausgestattet mit mehreren Automaten, unter anderem für Getränke und Zigaretten, Personal hingegen ist nicht anwesend. Die Täter hatten es auf einen Süßigkeitenautomaten und einen weiteren Automaten abgesehen. Letztlich erlangten die Diebe etwas Bargeld aus einem der Automaten. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Eierdiebe gestellt

Langwedel. Am Montagmittag trieben Eierdiebe in Langwedel ihr Unwesen. Eine Zeugin beobachtete gegen 13:30 Uhr einen jungen Mann dabei, wie er aus einem Hofladen an der Moorstraße Eier einpackte, ohne diese zu bezahlen. Anschließend fuhr er mit einem Pkw davon. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Autobahnpolizei Langwedel, die den von der Zeugin beschriebenen Pkw kurze Zeit später auf der Autobahn stellen konnte. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 20-jährigen Dieb noch drei weitere Komplizen, außerdem fast 100 Eier sowie Bargeld, das ebenfalls aus dem Selbstbedienungsladen stammen dürfte. Da es sich um nichtdeutsche Personen handelte, behielten die Beamten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro von den Beschuldigten ein. Die Eier und das mutmaßlich gestohlene Geld wurden sichergestellt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten/Bassen. Unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 9:30 und 22:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Hoher Acker ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie mehrere Räume nach Diebesgut durchsuchten. Ob sie fündig wurden und tatsächlich Beute machten, ist bislang unklar. Letztlich flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei sucht Unfallverursacher

Schwanewede. Die Polizei Schwanewede sucht nach einem Unfallverursacher, der zwischen Sonntag- und Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto der Marke Kia an der Straße Brink geflüchtet ist. Der Kia stand geparkt am Fahrbahnrand, als der Unbekannte gegen den Wagen gefahren sein muss. Dabei entstand allein am Kia ein Schaden von rund 4.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

