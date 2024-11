Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Pfarrbüro

Hemer (ots)

Unbekannte sind am Freitagnachmittag oder in der folgenden Nacht zum Samstag in das Pfarrbüro St. Vitus Am Sinnerauwer eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und durchwühlten Schränke und Schreibtische. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell