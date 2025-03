Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 13.03.2025

LK Verden und Osterholz-Scharmbeck (ots)

Bereich PI Verden

Für den Bereich Verden liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich PK Achim

Einbruchdiebstahl in Achim Ortsteil Uphusen Am Mittwochnachmittag kam es in Achim im Ortsteil Uphusen in der Straße Klinkdamm zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür des Hauses auf und gelangten so in das Innere. Offensichtlich wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und teilweise durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde hochwertiger Schmuck erbeutet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 20.000EUR belaufen. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss unterwegs Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 35 Jahre alten Mann aus Hamburg, der mit einem Mietwagen in Richtung Bremen unterwegs war. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte. Außerdem besteht der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Entsprechende Vortests bestätigten diesen Verdacht. Er musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Bereich PK Osterholz

Diverse Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet Osterholz Im Stadtgebiet Osterholz wurde in Bahnhofsnähe insgesamt an fünf Pkw jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Als Tatzeitraum können die frühen Morgenstunden des Dienstags eingegrenzt werden, wobei bei einem Pkw die Tatzeit am Mittwochabend war. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell