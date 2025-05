Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großeinsatz am Neumühler See

Schwerin (ots)

Hilferufe führten am Abend des 10. Mai 2025 zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften auf und um den Neumühler See in Schwerin.

Nachdem mehrere lautstarke Hilfeersuchen einer Frau vom Uferbereich des Neumühler Sees auf Höhe "Sacktannen" bei der Leitstelle der Polizei gemeldet wurden, rückte die Schweriner Polizei mit allen verfügbaren Kräften in diesen Bereich aus. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Kollegen mehrere unabhängige Zeugen der Hilfeschreie angetroffen und befragt. Unterstützung bei den Suchmaßnahmen erhielten die Streifenbeamten land- als auch wasserseitig von Mitarbeitern der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin, der Schweriner Berufsfeuerwehr und dem Katastrophenschutz des DRK. Außerdem setzte man für die Absuche, nach der sich in einer möglichen Notlage befindlichen Person, den Polizeihubschrauber sowie eine Polizeidrohne ein. Als mit Eintritt der Dunkelheit alle zur Verfügung stehenden Einsatzmittel ausgeschöpft waren und keine neuen Anhaltspunkte auf einen Unglücksfall oder eine strafbare Handlung im Bereich des Neumühler Sees erlangt werden konnten, wurde die Suche eingestellt. Bis zum heutigen Tage erging keine Anzeige über eine seit Samstag vermisste Person.

