Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Parchim (ots)

In Parchim hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer verlor auf dem Parkplatz des Flughafens vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Dabei zog sich der 20-Jährige offenbar mehrere Frakturen zu und wurde zur Behandlung ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel wurde vor Ort nicht festgestellt. An seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

