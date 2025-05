POL-HRO: Familienvater nach Beschwerde über Lärm verletzt

Rehna (ots) - Nachdem Unbekannte in der zurückliegenden Woche einen Transporter in Rehna gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Offenbar entwendeten der oder die unbekannten Täter in der Zeit vom 06. bis zum 08. Mai 2025 einen Renault Master (Farbe Weiß) sowie zwei amtliche Kennzeichen vom Grundstück eines Autohauses in der Hauptstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die ...

