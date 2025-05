Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, bei der Aufklärung von Vandalismus in der Puschkinstraße.

In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 2025 wurden vom Schweriner Marktplatz kommend in Richtung der Schelfkirche mehrere Verkehrsschilder sowie eine Straßenlaterne umgeknickt und teilweise herausgerissen. Nach aktuellen Erkenntnissen kann der ungefähre Tatzeitraum auf 01:00 Uhr bis 06:45 Uhr eingeschränkt werden. Da es sich bei einer der Verkehrstafeln um ein "Vorfahrt gewähren"- Schild handelte und bei dessen Unlesbarkeit das Unfallrisiko an dieser Stelle eklatant ansteigt, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zudem wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen eingeleitet.

Die Schweriner Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

