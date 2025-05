Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht weiter nach vermisster Seniorin aus Lübtheen (Ergänzungsmeldung)

Lübtheen (ots)

Seitdem eine 82-jährige Frau seit Donnerstagmittag aus Lübtheen vermisst wird (wir berichteten), sucht die Polizei ununterbrochen nach der Seniorin. Dazu wurden am Freitag an Land mehrere Funkstreifenwagen und Fährtenhunde der Polizei eingesetzt. Aus der Luft suchte die Feuerwehr mit Drohnen und der Polizeihubschrauber nach der Vermissten. Auch die Unterstützung von Flächensuchhunden und von zwei sogenannten Mantrailer-Hunden brachten bisher keinen Erfolg. Am heutigen Tag suchen weiter mehrere Polizisten nach der Frau. Durch Angehörige sollen Flyer in der Umgebung verteilt werden.

Details zur Vermissten sowie zwei Fotos von ihr sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://fcld.ly/2025-05-09vermisst

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 nehmen weiterhin Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten entgegen.

