HZA-N: "Tusi" im Koffer: Nürnberger Flughafenzoll verhindert Drogenschmuggel

14 Gramm harte Drogen entdeckte der Nürnberger Flughafenzoll am 16. März bei einer Reisenden aus Südeuropa.

Die Reisende verließ die Gepäckrückgabe durch den grünen Kanal und hatte auch auf Anfrage durch einen Zollbeamten "nichts anzumelden". Einem freiwilligen Drogentest stimmte die 28 - Jährige zu und dieser war positiv. Bei der anschließenden Gepäckkontrolle fanden die Beamten in einer Dose vier kleine Tütchen mit einem pinken Pulver. Die Frau gab an, dass es sich um eine Form von MDMA handeln würde. Weitere drei Tütchen gab sie freiwillig heraus, nochmals vier davon fanden die Zöllner in einem Seitenfach des Koffers. Verwiegung und einschlägige Tests ergaben, dass die insgesamt elf Tütchen knapp 14 Gramm Ketamin mit Resten von MDA enthielten.

Gegen die angebliche Touristin wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, sie durfte ihre Reise gegen eine Sicherheitsleistung von 500 Euro fortsetzen. Die Drogen wurden sichergestellt.

Zusatzinfo:

Ketamin ist ein synthetisches Narkosemittel, das zu dissoziativen Zuständen und Wachträumen führt. MDA ist eine synthetische halluzinogene Droge, die in vielen Ländern verboten ist und gehört chemisch-strukturell zur Gruppe der Amphetamine. Diese Drogenmischung wird als "Tusi" oder "Tusibi" gehandelt, abgeleitet von der Aussprache der englischen Bezeichnung 2 C - B.

