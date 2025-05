Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der K125 ++ Drogen- und Alkoholeinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der K125 ++

Bremervörde. Auf der Kreisstraße 125 kam es am gestrigen Montag (ca. 13:45 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Ford Transit überholte in der Auestraße - zwischen Engeo und Bevern - einen Traktor. Dabei zwang er einen entgegenkommenden 44-jährigen Mitsubishi-Fahrer zu einer starken Bremsung. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrer eines Opel konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Mitsubishi auf. Der 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

++ Drogen- und Alkoholeinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt ++

Scheeßel. Beamte kontrollierten am Montagabend gegen 18:15 Uhr in der Straße Am Bahnhof einen 32-jährigen Audi-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol und Cannabis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Zudem deuteten weitere Anzeichen auf den Konsum von Cannabis hin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

