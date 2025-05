LPI-GTH: Gegen Baum gefahren

Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern wurde ein 8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge fuhr mit dem Rad die Straße Obertor in Richtung Molschleber Straße. An der Kreuzung Molschleber Straße/Obertor kam es zur Kollision mit einem Peugeot einer 57-Jährigen. Diese befuhr die Molschleber Straße in Richtung Zimmernsupra. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es trug keinen Schutzhelm. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

