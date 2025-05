Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus ++ Bad Bevensen - Dieb verschafft sich Zugang zu Seniorenheim ++ Uelzen - Brand eines Mülleimers ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 19.05.2025

Lüneburg

Adendorf - Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Morgen des 18.05.25 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße Am Bahndamm. Zwei bisher unbekannte Personen begaben sich auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses und gelangten über eine unverschlossene Tür in das Haus. Aus diesem wurden unter anderem zwei Handtaschen entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüneburg - Kleinbrand unter einem Balkon

Am 18.05.25 gegen 23:45 Uhr kam es unter einem Balkon in der Stendaler Straße zu einem Kleinbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand der Brand, konnte durch eine Zeugin aber gelöscht werden, bevor Sachschaden entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Abgängige Person in Schule festgestellt

Am 19.05.25 gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei Lüneburg eine abgängige männliche Person aus einer Psychiatrischen Klinik gemeldet. Kurz darauf konnte der 31-Jährige in einer Schule im Ochtmisser Kirchsteig durch Polizeibeamte festgestellt werden. Von dort gab es zuvor eine Meldung, dass sich eine männliche Person in der Schule aufhalte, welche diese nach Ansprache nicht verlassen wolle. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei wegen eines Hausfriedensbruches. Bei dem Mann handelte es sich um einen 31-Jährigen, welcher bereits in der Nacht zum 18.05. aufgrund eines versuchten Einbruches im Bereich Radbruch polizeilich in Erscheinung trat. Dieser wurde in der Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen. In der hiesigen Dienststelle leistete er bei polizeilichen Maßnahmen Widerstand und befand sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund wurde am gestrigen Tag durch die Polizei eine Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik angeregt.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - Fahrraddiebstähle

In der Nacht vom 17.05.2025 auf den 18.05.2025 wurde im W.-Kantelberg-Ring ein mit einem Schloss gesichertes Pedelec, Damenrad, entwendet. Das Pedelec befand sich in einem Carport auf dem Grundstück des Geschädigten. In der darauffolgenden Nacht vom 18.05.2025 auf den 19.05.2025 entwendeten Unbekannte ein weiteres Pedelec, Herrenrad, In den Mühlenbüschen. Dabei wurde die verschlossene Tür eines Gartenschuppens aufgedrückt. Der Gesamtwert der beiden Pedelecs liegt bei einigen Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Dieb verschafft sich Zugang zu Seniorenheim - Flucht vor Mitarbeiterin

Am 19.05.2025 gegen 01:30 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann ein Seniorenheim in Bad Bevensen. Dort suchte er das Zimmer eines Bewohners auf, welcher dadurch wach wurde und den Mann ansprach. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte den Mann noch im Gebäude feststellen. Er flüchtete anschließend fußläufig. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen verdächtigen 47 Jahre alten Mann kontrollieren. Dieser ist bereits aufgrund von Eigentumskriminalität polizeilich in Erscheinung getreten. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Uelzen - Brand eines Mülleimers

In der Nacht zum 19.05.2025 geriet auf einem Parkplatz in der Alewinstraße ein Mülleimer in Brand. Das Feuer konnte durch einen Feuerlöscher der Polizei gelöscht werden. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mülleimer vorsätzlich angezündet. In der selbigen Nacht wurde auch ein Bürostuhl in einem nahegelegenen Park entzündet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Mehrere PKW angegangen und beschädigt

In der Nacht zum 18.05.2025 wurden auf einem Privatparkplatz in der Bahnhofstraße mehrere PKW beschädigt. Unbekannte schraubten dabei Scheibenwischer und Antennen ab. Insgesamt waren drei PKW betroffen. Der Gesamtschaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

