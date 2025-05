POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 17./18.05.25 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

-Lüneburg- Körperliche Auseinandersetzung In der Soltauer Straße kommt es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Strafanzeigen wurden gefertigt.

-Lüneburg- Einbruchdiebstahl in Hotel

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bisher unbekannte Täter eine Scheibe eines Hotelfensters in der Str. Am Sande eingeworfen. Das Objekt wird betreten und durchsucht. Die Täter entfernten sich mit unbekanntem Diebesgut.

-Bleckede- Einbruch in Wohnung

Am Samstagnachmittag verschafft sich zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Lüneburger Straße. Der Täter kann bei der Tatbegehung von Bewohnern angetroffen werden und flieht in unbekannte Richtung.

-Adendorf- Flächenbrand in Waldstück

Im Bereich der Köthner Heide kommt es gegen 17:00 Uhr aus unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand in einem Waldgebiet. Das Feuer wird von der Feuerwehr gelöscht. Ermittlungen zur möglichen Ursache des Brandes werden durch die Polizei übernommen.

-Lüneburg- Pkw Brand

Im Schanzenweg brennt gegen Mitternacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ein Pkw. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

-Artlenburg- Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Samstag gegen 09:55 Uhr fuhr ein Kraftfahrzeug von der Bundesstraße 209 in Richtung Artlenburg. Beim Abbiegen nach Artlenburg wird das entgegenkommende Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß werden beide Unfallbeteiligte verletzt und die Fahrzeuge stark beschädigt.

-Lüneburg- Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag stößt gegen 13:45 Uhr ein Transporter beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Universitätsallee leicht gegen einen abgestellten Pkw. Schaden entstand nicht. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergibt einen Wert von 2,05 Promille. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt wird den Morgenstunden gegen 07:30 Uhr am Sonntag auf der B216 zwischen Barendorf und Bavendorf festgestellt. Hier wird ein Atemalkoholwert von 1,61 Promille ermittelt. Auch hier wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

-Landkreis Uelzen-

Zeitraum: Freitag, 16.05.2025, bis Sonntag, 18.05.2025

Brand einer Grünfläche in Soltendieck

Am Freitag, den 16.05.2025 wurde der Polizei ein Brand auf einer ungenutzten Grünfläche im Bereich der Straße "An der Trift" in Soltendieck gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine etwa 50 Quadratmeter große Fläche trockenes Gras und Gestrüpp bereits. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Bäume verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0581/930-0 beim Polizeikommissariat Uelzen zu melden. Hinweis: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht weiterhin erhöhte Brandgefahr. Die Polizei appelliert, offenes Feuer in Wald- und Flurgebieten zu unterlassen und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Erneut unter Alkoholeinfluss - Fahrzeugführer auf der B4 gestoppt Am Freitagabend, gegen 20:42 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Ortschaft Grünhagen einen 42-jährigen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,09 Promille. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit aufgrund eines ähnlichen Vorfalls entzogen worden war. Der Fahrer war demnach nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Brand einer Müllpresse auf dem Gelände der AWB - Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro Am Samstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, kam es auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) Uelzen in der Wendlandstraße zu einem Brand an einer stationären Müllpresse. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Presse mutmaßlich aufgrund unsachgemäß entsorgter Abfälle in Brand. Mitarbeiter bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Uelzen unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die betroffene Müllpresse wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Uelzen in der Ortschaft Jastorf einen 27-jährigen Fahrzeugführer eines BMW. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf möglichen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

-Landkreis Lüchow-Dannenberg-

Zündschloss von E-Rollstuhl beschädigt

Im Zeitraum vom 15.05.25 bis zum 17.05.2025 beschädigten unbekannte Täter das Zündschloss eines E-Rollstuhls, welcher in einem Hausflur in einem Mehrfamilienhaus in Lüchow abgestellt stand.

Suchmaßnahmen nach zwei vermissten älteren Personen aus dem Bereich Hitzacker und Gartow In den frühen Morgenstunden des 17.05. begab sich ein hilfebedürftiger 81- jähriger Herr auf einen Spaziergang aus seiner Seniorenresidenz. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die Person wohlbehalten am späten Vormittag wieder aufgefunden werden. Ebenfalls am 17.05. begab sich eine 84- jährige Dame auf einen Spaziergang. Da sie ebenfalls hilfebedürftig ist. wurde nach ihr gesucht und sie im Rahmen von Suchmaßnahmen schnell wieder wohlbehalten aufgefunden.

Sprengung von Schlauchturm auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Dannenberg Am Sonntagmorgen wurde gegen 07:30 Uhr der alte Schlauchturm der Feuerwehrwehrtechnischen Zentrale Dannenberg gesprengt. Während der Sprengung musste ein 100 Meter Radius eingehalten werden. Evakuierungen waren nicht notwendig. Durch den Sperrradius verlief u.a. die Bundesstraße 191, welche für die Sprengung kurzzeitig gesperrt wurde.

Heller Labrador aus dem Bereich Loge/ Kolborn/ Woltersdorf entlaufen Seit den Mittagsstunden des 17.05. wird eine helle Labrador- Hündin aus Woltersdorf vermisst. Die Hundedame trägt ein orange farbendes Halsband und ist etwa kniehoch. Sie ist sehr ängstlich. Zuletzt wurde sie zwischen Loge und Woltersdorf durch Verkehrsteilnehmer gesehen.

