Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Reihenhaus - Zahlungskarten und Mobiltelefone gestohlen ++ Taschendiebe in der Innenstadt - Zwei Frauen verdächtig - Hinweise ++ Randalierer klaut Dosenbier - Morgenstern mitgeführt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb scheitert

Ein 42 Jahre alter Mann betrat am 14.05.2025 gegen 16:15 Uhr ein Geschäft in der Große Bäckerstraße und steckte zwei Jeanshosen in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend versuchte er das Geschäft zu verlassen ohne die Ware im Wert von rund 200 Euro zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und aufgehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Reihenhaus - Zahlungskarten und Mobiltelefone gestohlen

Am 14.05.2025 zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus im Ostlandring ein. Dabei warfen sie den Glaseinsatz einer Kellertür ein und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Dort wurden die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Zum Diebesgut gehören Zahlungskarten und Mobiltelefone. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Verkehrsunfallflucht am 01.05.2025 gegen 00:30 Uhr im Kirchweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein Opel Tigra mit einem abgestellten PKW-Mazda. Der 21 Jahre alte Verursacher soll sich anschließend entfernt haben. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Sachschaden liegt bei einigen Hundert Euro. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die Polizei bittet diese Zeugen sich bei der Polizeistation in Adendorf zu melden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-85401-0, entgegen.

Bleckede - Nach Verkehrsunfall leichtverletzt - Hoher Sachschaden

Auf der Landesstraße 231 in der Ortschaft Göddingen kam es am 14.05.2025 gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei befuhr ein 49-Jähriger mit einem Audi Q5 die Landesstraße und beabsichtigte nach links in die Straße "Zum Hohen Felde" in Richtung Alt Garge abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem an der Haltelinie stehenden VW Golf. Der Fahrer des Golfs im Alter von 21 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Brietlingen - Ohne gültige Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am 14.05.2025 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Traktor den Maschweg. Anschließend wurde er von der Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,97 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lüneburg - Taschendiebe in der Innenstadt - Zwei Frauen verdächtig - Hinweise

Die Polizei in Lüneburg registrierte am 14.05.2025 vermehrt Taschendiebstähle in der Innenstadt. Es wurden unter anderem Taten in der Große Bäckerstraße, der Grapengießerstraße und der Bleckeder Landstraße gemeldet. Zielrichtung war jeweils die Geldbörse der Geschädigten, welche aus Taschen oder Rucksäcken entwendet wurde. In einem Fall stehen zwei Frauen im Verdacht. Sie sollen mit einem blauen Kleid und einem braunen Mantel bekleidet gewesen sein und eine Körpergröße von rund 1,65 Metern gehabt haben. Es kam zudem zu einer Verwertungstat, bei welcher mehrere Hundert Euro von dem Bankkonto einer der geschädigten Personen abgehoben wurde. Die Polizei registriert entsprechende Taten zumeist in Supermärkten oder gefüllten Innenstadtbereichen und gibt folgende Tipps:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe.

Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Frau verletzt Jugendliche

Am 14.05.2025 gegen 16:30 Uhr pöbelte nach ersten Erkenntnissen eine 42-Jährige eine Gruppe Jugendliche am Elbe-Seitenkanal, Höhe Salzwedeler Straße, an. Anschließend trat und schlug sie um sich und beschädigte dabei Angelmaterialien. Bei Eintreffen der Polizei wirkte die Frau stark alkoholisiert. Sie wurde von einem Bekannten nach Hause gebracht.

Suhlendorf - Randalierer klaut Dosenbier - Morgenstern mitgeführt

Am 14.05.2025 gegen 14:15 Uhr randalierte ein 36 Jahre alter Mann in einem Supermarkt Am Altern Wehrturm und entwendete eine Bierdose. Er wurde durch die Polizei angetroffen und kontrolliert. Dabei wurde ein Morgenstern in seinem Beutel aufgefunden und sichergestellt.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung

Die Polizei hat am 14.05.2025 gegen Abend für rund eine Stunde eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Spottweg, Fahrtrichtung Molzen, Höhe der Kläranlage, durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurde der Höchstwert mit gemessenen 104 km/h erreicht. Insgesamt wurden fünf Verstöße geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell