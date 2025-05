Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Randalierer schlägt um sich - Unbekannte schlagen später auf ihn ein ++ Kraftfahrzeuge über Nacht gestohlen ++ Auffahrunfall - Insassin leichtverletzt ++ Schiff gesunken (Drage) ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Harburg

Drage - Schiff gesunken - Polizei ermittelt wegen Diebstahl von Außenbordmotoren

Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts zu einem Diebstahl von Außenbordmotoren aufgenommen. Am 13.05.2025 wurde in der Elbe, Höhe der Häfen in Drage, ein gesunkenes Sportboot festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen ist dieses in der Nacht zum 13.05.2025 aus einem Sportboothafen in ein Buhnenfeld verbracht worden. Dort haben Unbekannte die beiden Außenbordmotoren demontiert und entwendet. Im Anschluss sank das Boot aus bislang ungeklärter Ursache. Die Polizei schätzt den Wert der Motoren auf rund 40.000 Euro. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-90008-0, entgegen.

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer schlägt um sich - Unbekannte schlagen später auf ihn ein

Am 13.05.2025 gegen 15:30 Uhr erschien ein 27-Jähriger bei einem Imbiss in der Scharnhorststraße. Dort pöbelte er Personen an und warf einen Mülleimer in eine Scheibe. Als ein 25-Jähriger den Mann beruhigen wollte, schlug der 27-Jährige zu und verletzte den 25-Jährigen leicht. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige mit einem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Rund eine Stunde später wurde er von bislang unbekannten Personen in der Soltauer Straße aufgesucht und geschlagen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schuppen

Im Zeitraum vom 12.05.2025, 15:00 Uhr, bis zum Morgen des 13.05.2025 wurde die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Tür eines Schuppens in der Wedekindstraße aufgerissen. Dabei brach das Holz an der Tür, sodass diese sich öffnete. Es wurde ein Fahrrad der Marke "Diamant" sowie Reinigungsmittel im Gesamtwert von wenigen Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Melbeck - Transporter entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 13.05.2025 einen weißen Transporter, Renault Master, mit Braunschweiger Kennzeichen. Der Transporter war zum Tatzeitpunkt abgemeldet und befand sich auf einem Parkstreifen an der Bundesstraße 4, Uelzener Straße, in Melbeck. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Waldfläche brannte - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Am 13.05.2025 gegen 16:45 Uhr brannten rund 60 Quadratmeter Waldboden nahe der Ortschaft Lübbow. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern und das Feuer löschen. Es wurden mehrere Bäume beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Gusborn OT Quickborn - Kraftfahrzeuge über Nacht gestohlen

In einem Wohngebiet in Quickborn wurden in der Nacht zum 14.05.2025 zwei Kraftfahrzeuge der Marke "Polaris" gestohlen. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich weiterhin bei dem Geschädigten. Der Wert der Fahrzeuge liegt bei jeweils über 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Die Lüchower Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht am Vormittag des 10.05.2025. Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug während eines Parkvorgangs einen braunen Toyota auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seerauer Straße. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auffahrunfall - Insassin leichtverletzt

Am 13.05.2025 gegen 16:45 Uhr befuhr ein Senior mit einem VW Phaeton die Heinrich-Meyerholz-Straße in Richtung Esterholzer Straße. Dabei musste er aufgrund der Fahrbahn querenden Kindern bremsen. Ein hinter ihm fahrender VW Transporter fuhr daraufhin auf den bremsenden PKW auf. Eine Beifahrerin des VW Phaeton wurde bei der Kollision leichtverletzt. Der 42 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Uelzen - Polizei misst Geschwindigkeiten bei Kindertagesstätte

Die Uelzener Polizei hat am Morgen des 14.05.2025 für rund 30 Minuten eine Geschwindigkeitsmessung in der Fritz-Reuter-Straße durchgeführt. Bei der dortigen Kindertagesstätte konnten insgesamt drei Verstöße festgestellt und geahndet werden. Den Höchstwert erreichte ein männlicher PKW-Fahrer im Alter von 50 Jahren mit 42 km/h. Erlaubt sind in dem Bereich 30 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell