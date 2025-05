Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09./11.05.25 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09./11.05.25

Lüneburg

Einbruchdiebstahl in Büroräume.

Im Zeitraum zwischen Freitag Abend und Samstag Morgen wurde durch bisher unbekannte Täter ein Kellerfenster in der Gaußstraße aufgebrochen. Aus dem Objekt wurde u.a. ein Laptop entwendet. Nachdem die Täter Alarm auslösten flohen sie unerkannt.

Radbruch

Diebstahl aus Garage.

Ebenfalls im Zeitraum zwischen Freitag Abend und Samstag Morgen begaben sich unbekannte Täter auf einen Bauernhof und verschafften sich Zugang zu einer Garage. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Lüneburg

Schuppenbrand im Kleingartenverein.

Am Samstag gegen 13:30 Uhr entstand aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einer Parzelle in einer Kleingartenanlage im Bereich Ochtmisser Kirchsteig. Der Eigentümer versuchte noch vergeblich das Feuer selbst zu löschen und wurde anschließend vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Die weiteren Löschmaßnahmen übernahm die Feuerwehr, welche ein Übergreifen der Flammen auf weitere Parzellen verhindern konnte. Die Gartenlaube brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei übernommen.

Adendorf / Lüneburg

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag gegen 19:10 Uhr fuhr ein Kraftfahrzeug auf die Bundesstraße 4 in Richtung Hamburg auf, zog sofort auf die Überholspur und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß fahrenden Pkw. Der Pkw überschlug sich in der Folge im rechtsseitigen Grünbereich, die beiden Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallverursacherin flüchtete zunächst. Diese stellte sich später bei einer Polizeidienststelle. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Hamburg konnte nach ca. 90 Minuten wieder aufgehoben werden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04131 - 607 2215 zu melden.

Lübeln

Leitpfosten und Verkehrszeichen mitgenommen und auf die Fahrbahn geworfen

Mehrere Leitpfosten und Verkehrsschilder warfen unbekannte junge Männer am späten Samstagabend in Lübeln auf die Straße. Auch ein Fahrrad wurde dort zurückgelassen. Die Schilder und Leitpfosten wurden in der Nähe abgebaut bzw. herausgerissen, woher das Fahrrad stammt, konnte bisher nicht geklärt werden. Gegen die Unbekannten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Karwitz

B 191 - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitagmittag übersah ein 68jähriger Motorradfahrer eine mit ihrem Pkw die Bundesstraße befahrende 69jährige, als er von einem Waldweg aus auf die Bundesstraße auffuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw, bei dem beide Beteiligten verletzt und die Fahrzeuge beschädigt wurden.

Lüchow

Schützenstraße - unfreiwillige Öldusche mit Folgen

Zwei 11- bzw. 12jährige Kinder fanden einen vergessenen Ölkanister. Beim herum hantieren damit ging dieser aus ungeklärter Ursache kaputt, so dass sich das Öl über ein geparktes Auto und eines der Kinder verteilte. Nicht nur Kind und Pkw mussten gereinigt werden, auch der Bauhof musste anrücken, um zu verhindern, dass Schadstoffe im Boden versickern.

B 493 zwischen Trebel und Gartow

Auffahrunfall

Lediglich Sachschaden entstand am Samstag, gegen 17:30 Uhr, bei einem Auffahrunfall mit gleich drei beteiligten Pkw auf der B 493 zwischen Trebel und Rondel.

Uelzen

Verkehrsunfall mit einem Wolf

Am Sonntag, gegen 05.06 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen Suderburger Kreisel und Breitenhees zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Wolf. Das Tier verendete, am PKW entstand Sachschaden.

Wrestedt

Ohne Versicherung

Am Samstag, gegen 15.48 Uhr, wurde bei einer Kontrolle in Wrestedt ein 48-jähriger Mann mit einem E-Scooter festgestellt, der keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Trunkenheiten im Verkehr

Am Sonntag, gegen 02.11 Uhr, wurde in Uelzen, Scharnhorststraße, ein 22-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Freitag, gegen 16.20 Uhr, wurde in Uelzen, Scharnhorststraße, ein 63-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Es wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, diese ergab einen Wert von 2,06 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Bienenbüttel

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 05.00 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 4 bei Bienenbüttel ein 26-jähriger Fahrer eines Lieferwagens festgestellt, der zum wiederholten Male ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 25-jährige Halter des Fahrzeugs weiß über den Umstand Bescheid. Es wurden zwei Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell