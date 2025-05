Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Recyclinghofes ++ Großaufgebot von Feuerwehr vor Ort ++ Keine Personen verletzt ++ Schadenshöhe noch nicht abzuschätzen ++

Lüneburg (ots)

Melbeck

Am 09.05.2025 gegen 01:45 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter mitgeteilt, dass auf dem Firmengelände eines Recyclinghofes in Melbeck in einer dortigen Lagerhalle ein Brand entstanden ist. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte am Firmengelände in der Straße "Am Alten Werk" stand die Lagerhalle für Plastik- und Kunststoffmüll bereits in Vollbrand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht abzuschätzen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Lüneburg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell