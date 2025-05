Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radfahrerin angerempelt - Hinweise gesucht ++ Unfall auf Bundesstraße 493 - 39-Jähriger unter Alkoholeinfluss ++ Nach Streit schlagen Jugendliche zu ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrer nach Kollision leichtverletzt

Am 07.05.2025 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem BMW 318d den Ostpreußenring und beabsichtigte an der Einmündung zur Stöteroggestraße nach rechts abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem der Stöteroggestraße folgendem Radfahrer im Alter von 45-Jahren. Dieser wurde leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Reinstorf - Kollision zwischen zwei PKW

Am 07.05.2025 gegen 17:00 Uhr beabsichtigte ein 27 Jahre alter Mann mit einem Nissan X-Trail das Reinstorfer Kreuz, Bundesstraße 216, zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem VW T-Cross. Der 27-Jährige und die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Bardowick - Radfahrerin angerempelt - Hinweise gesucht

Die Polizei Bardowick ermittelt aufgrund eines Sachverhaltes am 06.05.2025 gegen 19:00 Uhr an der Hamburger Landstraße. An einer dortigen Bushaltestelle soll ein derzeit unbekannter Mann eine 63-Jährige von ihrem Fahrrad gestoßen haben. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann soll dunkle kurze Haare gehabt haben und wirkte alkoholisiert. Er trug schwarze Arbeitskleidung. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Hittbergen - Unfall mit zwei Verletzten

Am 07.05.2025 gegen 19:30 Uhr beabsichtigte ein 46 Jahre alter Mann mit einem PKW von der Dorfstraße nach links in den Schulweg einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem PKW, welcher ihn in dem Moment überholen wollte. Der 46-Jährige wurde ebenso wie die 58 Jahre alte Fahrerin des überholenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall auf Bundesstraße 493 - 39-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Ein 39-Jähriger fuhr am 08.05.2025 gegen 08:30 Uhr mit einem PKW-VW die Bundesstraße 493 aus Lüchow kommend in Fahrtrichtung Woltersdorf. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Outlander. Der 39-Jährige und der 61 Jahre alte Fahrer des Mitsubishi erlitten leichte Verletzungen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 39-Jährigen stellte sich heraus, dass er mit 1,31 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Hinweise

Am Vormittag des 06.05.2025 ereignete sich auf einem Parkplatz in der Hermann-Löns-Straße bei dem dortigen Klinikum eine Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug touchierte bei einem Parkvorgang einen schwarzen VW UP!. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Nach Streit schlagen Jugendliche zu

Im Zuge von Pöbeleien und Beleidigungen am 07.05.2025 gegen 17:15 Uhr schlugen drei Jugendliche bei einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße auf einen 25-Jährigen ein. Dabei wurde auch die Brille des Mannes beschädigt. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei erteilte Platzverweise und leitete ein Strafverfahren ein.

Uelzen - Von Fahrbahn abgekommen - schwerverletzt

Ein 56-Jähriger befuhr am 07.05.2025 gegen 19:00 Uhr die Rätzlinger Straße nahe der Ortschaft Hanstedt II mit einem PKW und kam aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab. Er fuhr dort über ein Feld und kollidierte nach einigen Metern mit einer Steinmauer. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell