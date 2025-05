Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Verfolgungsfahrt am 01.05.2025 - Hinweise gesucht ++ Parfums gestohlen - Mitarbeiter hält Dieb auf - Weitere Tat ++ Bewohner greift Mitarbeiter in Unterkunft an - Gewahrsam ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Park - Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Nach einer verbalen Auseinandersetzung am 06.05.2025 gegen 20:30 Uhr in einem Park an der Dahlenburger Landstraße schlugen ein 21-Jähriger sowie ein 51-Jähriger auf zwei Männer im Alter von 25 und 37 Jahren ein. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei konnte die beiden Täter in der Nähe des Parks antreffen und kontrollieren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Gartenschuppen

In der Nacht zum 06.05.2025 brachen Unbekannte in zwei Gartenschuppen auf einem Hinterhof in der Spangenbergstraße ein. Dabei wurden die Scharniere der Türen aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Zum Diebesgut gehören ein Akkuschrauber sowie ein Schlagschrauber im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfums gestohlen - Mitarbeiter hält Dieb auf - Weitere Tat

Am 06.05.2025 gegen 13:45 Uhr entwendete ein 18-Jähriger mehrere hochwertige Parfums aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Er steckte diese in eine Einkaufstasche und verließ die Drogerie ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter wurde auf den Vorgang aufmerksam und konnte den 18-Jährigen aufhalten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren Hundert Euro. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Wenige Stunden später versuchte der selbige 18-Jährige Kleidung im Wert von etwas über 1000 Euro aus einem Kleidungsgeschäft Am Markt zu entwenden. Auch hier konnte ein Mitarbeiter den Diebstahl verhindern.

Lüneburg - Ermittlungen nach Unfallflucht - Hinweise gesucht

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht am 01.05.2025. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein Radfahrer von einem Tankstellengelände entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung auf den Radweg der Dahlenburger Landstraße. Dabei bekam er die Kurve nicht rechtzeitig und kollidierte mit einem abgestellten blauen Audi. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Nachdem Zeugen ihn ansprachen, flüchtete er. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: -männlich -20-25 Jahre alt -blonde kurze Haare -175-180 cm -Schwarze Jacke -blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei sucht nach weißem PKW nach Unfallflucht

Bereits am 29.04.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Dahlenburger Landstraße. Dabei befuhr gegen 17:10 Uhr ein Kind auf einem Fahrrad den Radweg stadtauswärts und beabsichtigte den Ziegelkamp zu überqueren. Dabei wurde es von einem aus der Dahlenburger Straße in den Ziegelkamp abbiegenden weißen PKW touchiert. Das Kind verletzte sich leicht. Der weiße PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 16.05.2025 gegen 17:00 Uhr beabsichtigte eine 25-Jährige mit einem Nissan Micra von der Kreisstraße 8 auf die Bundesstraße 216 aufzufahren. Dabei kollidierte sie mit einem der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüneburg folgendem Audi Q5. Die beiden weiblichen Insassinen des Audi wurden bei der Kollision ebenso wie die 25-Jährige leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei rund 40.000 Euro.

Lüchow - Ermittlungen nach Verfolgungsfahrt am 01.05.2025 - Hinweise gesucht

Am Morgen des 01.05.2025 kam es im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu einer Verfolgungsfahrt, bei welcher ein 33-Jähriger auf eine Polizeibeamtin zufuhr (siehe Pressemitteilung vom 02.05.2025). Nachdem die Ermittlungen durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Lüchow aufgenommen wurden, stellte sich heraus, dass es während der Verfolgungsfahrt beinahe zu Verkehrsunfällen gekommen ist. An der Einmündung der Landesstraße 260 in die Bundesstraße 248, Höhe Ortsausgang Lübbow, kollidierte der Fluchtwagen fast mit einem Motorrad. Auch am Kreisverkehr der B248 und der B493 in Richtung Woltersdorf kam es zu einer Gefahrensituation. Dort kollidierte das flüchtige Fahrzeug beinahe mit einem PKW, welcher den Kreisverkehr in Richtung Saaße oder Woltersdorf verließ. In beiden Situationen konnte ein Verkehrsunfall nur durch das zügige Einleiten einer Gefahrenbremsung durch die fahrenden Personen verhindert werden. Die Polizei Lüchow sucht nach den betroffenen Fahrzeugführenden. Es wird gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Lüchow zu melden. Hinweise werden unter, Tel. 05841-122-0, entgegengenommen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Bewohner greift Mitarbeiter in Unterkunft an - Gewahrsam

Am 06.05.2025 gegen 23:00 Uhr wurde ein 22 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft in Bad Bodenteich nach einem Streit vom Sicherheitsdienst aufgefordert ein Zimmer zu verlassen. Dabei griff er die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Diese konnten den Mann auf dem Boden fixieren. Nachdem der 22-Jährige einem Platzverweis nicht nachkam wurde er in Gewahrsam genommen. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen.

Suderburg - Unfall auf der Bundesstraße 4 - Drei Verletzte

Am 06.05.2025 gegen 09:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen dem Suderburger Kreisverkehr und Breitenhees zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein VW Passat fuhr dabei vom Suderburger Kreisel in Richtung Breitenhees und überholte ein vor ihm nach links abbiegenden Seat Cupra Leon trotz durchzogener Linie. Es kam zur Kollision, bei welcher zwei Personen im Passat leichtverletzt worden. Auch der Fahrer des Seat erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit.

