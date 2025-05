Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrserziehung bunt gemacht! ++ Präventionspuppenbühne und Polizeistation arbeiten gemeinsam mit Kindern ++ Prävention für Gefahren im Straßenverkehr ++ Bild im Presseportal ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Rund 1500 Vorschulkinder aus etwa 80 Kindergärten und - tagesstätten erlebten kürzlich in der Polizeidirektion Lüneburg, wie spannend Verkehrserziehung sein kann. Zwei Wochen lang hieß es: Bühne frei für die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg mit dem Stück "Das Rätsel der gelben Füße". Anschließend ging es für die Kinder der Kindergärten Kindergarten Westergellersen und Ev. Kindergarten Kunterbunt Reppenstedt von der Bühne auf die Straße- mit Polzeioberkommissar Oliver Buhrke der Polizeistation Reppenstedt!

Bei der Präventionspuppenbühne mit dabei: die clevere Maus Frieda, Hofhund Herr Meier und Zebra Matze. Die Kinder verfolgten begeistert, wie die tierischen Heldinnen und Helden geheimnisvolle gelbe Fußspuren in der Stadt aufklärten - und ganz nebenbei vermittelten, wie man sicher über die Straße kommt. Wenige Tage später nach dem Theaterstück folgte in Reppenstedt und Westergellersen der Gang hinaus in das echte Straßenleben für die kleinen Verkehrsteilnehmenden. Gemeinsam mit Polizeioberkommissar Oliver Buhrke und zwei Polizei-Praktikantinnen erkundeten die jüngsten Verkehrsteilnehmenden der Kindergärten Ev. Kindergarten Kunterbunt Reppenstedt und Kindergarten Westergellersen am 27.03.25 und am 28.03.25 das Umfeld ihrer Einrichtungen. Themen wie Zebrastreifen, Fußgängerampeln und das richtige Verhalten an Einmündungen in Tempo-30-Zonen standen im Fokus - anschaulich erklärt und direkt ausprobiert. "Wir wollen Kinder früh für Gefahren sensibilisieren - ohne Angst zu machen", so Polizeioberkommissar Oliver Buhrke. "Durch Puppenspiel und den daran anknüpfenden Praxisteil bleibt das Gelernte besser hängen und das Vertrauen in sich selbst und die Polizei wächst."

Auch erziehende Personen zeigten sich beeindruckt. Die Kinder seien nicht nur wissbegierig bei den Praxisübungen dabei gewesen. Auch der Blick in den Streifenwagen sei für viele ein echtes Highlight gewesen. Jedes Jahr führt die Polizei derartige Besuche durch und die Präventionspuppenbühne ist dabei seit über 20 Jahren ein bewährtes Mittel, um Kindern auf spielerische Weise wichtige Themen wie Verkehrssicherheit und Zivilcourage zu vermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell