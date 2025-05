Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Korrektur: 42-jähriger Mann ++ Mit Messer bedroht und Geld gefordert ++ Diebesgut und Taschenmesser aufgefunden ++ Täter nach Fahndung festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Am 06.05.2025 gegen 14:30 Uhr begab sich ein Mann zu einem Schnell-Imbiss in einem Verkaufswagen in der St.-Viti-Straße. Nachdem er von dem Verkäufer sein Gericht ausgehändigt bekam, bedrohte er diesen unter dem Vorhalt eines Messers und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Verkäufer konnte in ein naheliegendes Geschäft flüchten. Der Mann entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhof. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung konnte der Mann in einem Zug im Uelzener Bahnhof festgestellt und durchsucht werden. Dabei konnten ein Taschenmesser und mehrere originalverpackte Parfums sowie zwei Kopfhörer in einer mitgeführten Tasche aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Parfums und die Kopfhörer zuvor entwendet worden sind. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem aufgefundenen Taschenmesser nicht um das Messer mit welchem der Verkäufer bedroht wurde. Der 42-Jährige ist aufgrund von diversen Eigentumsdelikten bereits bei der Polizei in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminal- und Ermittlungsdienst in Uelzen aufgenommen

