POL-WES: Kreis Wesel - Schwerpunktkontrollen zum Tanz in den Mai

Wesel (ots) - Am Mittwoch um 13.20 Uhr stieß ein 10- jähriges Kind mit seinem Fahrrad mit einem Lkw an der Kreuzung Reeser Landstraße/Monschauer Straße zusammen. Das 10- jährige Kind aus Wesel wartete mit seinem Fahrrad bei Rotlicht an der Lichtzeichenanlage der Schermbecker Landstraße Richtung Flüren. Als es bei Grünlicht auf dem Radweg weiterfahren wollte, ...

