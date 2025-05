POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte stehlen Pakete aus Packstation

Neukirchen-Vluyn (ots) - Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es heute Morgen gegen 04:30 Uhr zu einem Brand in einer Scheune an der Heckrathstraße. Das Gebäude ist durch das Feuer fast komplett zerstört worden. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Bis in den Nachmittag hinein werden noch restliche Stroh- und Heuballenreste vom Brandort entfernt. ...

mehr