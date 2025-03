Polizei Münster

POL-MS: Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kontext der Verkehrswende - Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet

Am Dienstag (25.03., 07-09 Uhr, 11-13 Uhr und 15-17 Uhr) hat die Polizei in drei jeweils zweistündigen Kontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Münster durchgeführt.

Die Beamten überprüften unter anderem an gemeldeten Hinweisstellen von Bürgern und an Unfallhäufungsstellen. Die vielen Bürgerhinweise zeigen, dass sich auch die Münsteraner mehr gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung von Regeln wünschen.

Während der gesamten Kontrollzeit stoppten die Beamten 51 Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, und 17, die einen Fehler beim Abbiegen machten. Neun Autofahrer nutzten ein Handy während der Fahrt und sieben hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Weitere sieben missachteten ein Stoppschild und ein Autofahrer missachtete das Rotlicht.

Insgesamt nutzten 18 Fahrradfahrer ihr Handy während der Fahrt und fünf fuhren bei Rotlicht.

Allein an den Kontrollstellen an der Hüfferstraße, Himmelreichallee, Robert-Koch-Straße, Am Schlossgarten und der Hittorfstraße fuhren innerhalb von zwei Stunden 21 Autos zu schnell, fünf Fahrradfahrer nutzten das Handy während der Fahrt und weitere fünf Radfahrer fuhren über eine rote Ampel.

Die Polizisten hielten einen Transporterfahrer an, dessen fünfjähriges Kind ohne Sitzerhöhung und somit nicht ausreichend gesichert auf der vorderen Sitzbank saß. In einem verkehrsdidaktischen Gespräch wurden dem Fahrer seine Verantwortlichkeiten erläutert. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

