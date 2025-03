Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Albachten - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.03.- 26.03) ist in der Dülmener Straße in Albachten in zwei Gebäude eingebrochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen Unbekannte zwischen 17.05 Uhr und 06.30 Uhr die Hauseingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses unweit der Albachtener Straße auf und entwendeten Bargeld, einen Laptop und zwei Debitkarten aus den Büroräumen.

Zwischen 16 Uhr (25.03.) und 18 Uhr (26.03.) verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus nahe der Osthoffstraße, indem sie zunächst die Haupteingangstür aufhebelten. Im Keller des Wohnhauses brachen sie einzelne Abteile auf und durchwühlten diese. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://redaktion-muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Interessierte können sich zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail an einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell