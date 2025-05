POL-WES: Wesel - Zehnjähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kamp-Lintfort (ots) - In der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr brachen bislang unbekannte Täter zwölf Paketfächer einer Packstation an der Rundstraße auf. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei Personen beobachtet, die vor der Packstation mit Paketen hantierten und informierte die Polizei. Noch vor deren Eintreffen entfernten sich die Männer mit Paketen in Richtung ...

