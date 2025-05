Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme nach Fahndungserfolg ++ Amtsgericht Uelzen erlässt Untersuchungshaftbefehl ++ Bereits mehrfach in Erscheinung getreten ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Die Polizei nahm am 06.05.2025 einen 42-Jährigen fest, nachdem dieser, unter Vorhalt eines Messers, Geld von einem Imbiss-Verkäufer forderte. Durch eine umfangreiche Fahndung der Uelzener Polizei konnte der Mann in einem Zug angetroffen und anschließend festgenommen werden (siehe Pressemitteilung vom 07.05.2025). Der Mann hatte in der Vergangenheit aufgrund von Taten im Bereich der Eigentumskriminalität bereits eine Freiheitsstrafe erhalten. Neben den Eigentumsdelikten sind auch Betäubungsmitteldelikte bei dem 42-Jährigen festgestellt worden. Am Mittag des 07.05.2025 erließ das Amtsgericht Uelzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell