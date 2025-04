Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Gemeinsame Verkehrskontrolle am Lindenplatz

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (29.04.2025) hat in Lübeck St.-Lorenz eine gemeinsame Verkehrskontrolle mit Beamten des 1. und 2. Polizeireviers Lübeck, des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz sowie Beamten des Kommunalen Ordnungsdienstes stattgefunden. Die eingesetzten Kräfte stellten diverse Ordnungswidrigkeiten und Mängel fest.

In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr führten 8 Polizeibeamte und 8 Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes eine gemeinsame Kontrolle am Lindenplatz in Lübeck durch. In den 4 Stunden überprüften die Einsatzkräfte circa 180 Fahrzeuge und deren Fahrer. Dabei fielen circa 90 Beanstandungen an.

In 35 Fällen konnten die Fahrzeugführer das mitzuführende Erste-Hilfe- und Warnmaterial nicht vorzeigen. In 24 Fällen war der Sicherheitsgurt nicht angelegt, und in 16 Fällen wurden die erforderlichen Fahrzeugpapiere nicht vorgelegt.

Weitere festgestellte Ordnungswidrigkeiten umfassten die Nutzung von Handys während der Fahrt, Rotlichtverstöße sowie das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In zwei Fällen erhärtete sich der Verdacht, dass Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen - einmal handelte es sich um THC, einmal um Kokain.

Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten insgesamt 10 Urintests, 3 Speicheltests und 5 Atemalkoholmessungen durch.

Die weitere Bearbeitung der Mängelberichte sowie der Ordnungswidrigkeiten erfolgt größtenteils durch den Kommunalen Ordnungsdienst.

Die Kontrollergebnisse der letzten Tage zeigen, dass Verkehrskontrollen notwendig sind. Aus diesem Grund werden aus polizeilicher Sicht weiterhin Kontrollen angestrebt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell