Am Sonntagnachmittag (27.04.25) brannten bei einer Schreinerei und einem Bestattungsunternehmen in Grömitz ein Carport und ein Pkw vollständig aus, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Auch eine Lagerhalle geriet in Brand, konnte jedoch abgelöscht werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand bei einer Schreinerei und einem Bestattungsunternehmen in der Straße Op de Horst in Grömitz gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Carport sowie ein darin abgestellter Pkw in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen ebenfalls auf eine angrenzende Lagerhalle über.

Intensive Löscharbeiten der Feuerwehr brachten das Feuer zwar unter Kontrolle, jedoch wurden Carport und Bestattungsfahrzeug vollständig zerstört. Ein weiterer Firmenwagen, der ebenfalls in unmittelbarer Nähe abgestellt war, wurde durch die Flammen nicht unerheblich beschädigt. Der eingetretene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen, um die Ursache des Feuers zu klären. Für diesen Zweck wurde der Brandort beschlagnahmt. Erste Erkenntnisse lassen allerdings den Schluss zu, dass ein technischer Defekt als Auslöser des Feuers verantwortlich sein könnte.

