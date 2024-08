Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnung

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine gekippte Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in Unkel, Nachtigallenweg. Obwohl die Bewohner zu diesem Zeitpunkt geschlafen haben dürften, gingen die Täter zielstrebig in einen integrierten Praxisraum und entwendeten dort einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Tat selber wurde von den Bewohnern erst am Samstagmorgen bemerkt. Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

