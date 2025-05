Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei sucht Hinweise zur Identität eines Verstorbenen ++ Mann schlägt 12-Jährigen am Busbahnhof ++ Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße ++ Mit fast zwei Promille auf E-Scooter unterwegs ++

Lüneburg

Lüneburg - Mann schlägt 12-Jährigen am Busbahnhof

Am Busbahnhof in der Bahnhofstraße wurde am 08.05.2025 gegen 14:30 Uhr ein 12 Jahre alter Junge von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der Mann soll dunkle Haare und einen Vollbart gehabt haben. Er trug eine schwarze Cap, eine hellblaue Jacke, dunkle Schuhe und eine graue Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebe unterwegs - Polizei mahnt

Im Verlaufe des 08.05.2025 wurden der Polizei mehrere Taschendiebstähle gemeldet. Dabei entwendeten die Täter Geldbörsen aus Hand- oder Jackentaschen, während die Betroffenen in einem Supermarkt waren. Die Polizei registrierte in der jüngeren Vergangenheit einen leichten Anstieg entsprechender Taten und mahnt: "Tragen Sie ihre Wertsachen möglichst in verschlossenen Taschen und dicht am Körper. Seien Sie achtsam und melden sie Auffälligkeiten der Polizei." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Anhänger von Firmengelände gestohlen

Unbekannte entwendeten am 08.05.2025 gegen 04:15 Uhr einen Anhänger sowie weitere Gegenstände von dem Gelände einer Firma in der Bessemerstraße. Nach ersten Ermittlungen nutzten sie bei der Tat einen weißen Kastenwagen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung am Busbahnhof

Am Busbahnhof in Lüchow kam es am 08.05.2025 gegen 13:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 17 und 18 Jahren. Dabei wurden beide durch Schläge leicht verletzt. Der 18-Jährige setzte zudem Pfefferspray ein. Die Ermittlungen zu den vorausgegangenen Streitigkeiten dauern an.

Dannenberg - Polizei sucht Hinweise zur Identität eines Verstorbenen

Am 07.07.2025 gegen 19:30 Uhr brach in einem Supermarkt in Dannenberg ein Mann zusammen. Trotz Reanimationsmaßnahmen sowie weiteren medizinischen Maßnahmen durch einen Notarzt verstarb die Person vor Ort. Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Polizei konnte die Identität des Mannes bislang nicht zweifelsfrei aufklären. Er soll mit einem auffälligen Herrenfahrrad zu dem Supermarkt gefahren sein. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Verstorbenen und dem aufgefundenen Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.polizeipresse.de (im Anhang) ++

Karwitz - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Am 09.05.2025 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 69 Jahre alte Frau mit einem Opel Corsa die Bundesstraße 191 aus Karwitz in Richtung Zernien. Dabei kollidierte sie mit einem Kleinkraftrad, welches aus einem Waldweg auf die Bundesstraße auffuhr. Der 68 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die 69-Jährige wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Mit fast zwei Promille auf E-Scooter unterwegs

Am 09.05.2025 gegen 02:45 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter die Gudesstraße. Dabei wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Bienenbüttel - Unfall mit leichtverletzter Frau

Am 08.05.2025 gegen 11:30 Uhr befuhr ein Mercedes Sprinter die Jelmstorfer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 4. Auf Höhe der Kreuzung zum Addenstorfer Weg kreuzte ein bevorrechtigter PKW die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, bei welcher die 45 Jahre alte Fahrerin des PKW leichtverletzt wurde. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

