Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kohle aus Schuppen geklaut

Wasungen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 21:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 09:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen im Kirchweg in Wasungen ein. Die Einbrecher entwendeten einen Handwagen mit gelben Rädern und mindestens acht Pakete Braunkohle von jeweils zehn Kilogramm Gewicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 70 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065834/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

