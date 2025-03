LPI-SHL: Über 1,2 Promille

Zella-Mehlis (ots) - Eine 58-jährige Autofahrerin bog Donnerstagvormittag (13.03.2025) vom Parkweg in Zella-Mehlis nach links in die Ernst-Haeckel-Straße ab. Dabei übersah sie eine die Fahrbahn querende 84-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

