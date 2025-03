Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin übersehen

Zella-Mehlis (ots)

Eine 58-jährige Autofahrerin bog Donnerstagvormittag (13.03.2025) vom Parkweg in Zella-Mehlis nach links in die Ernst-Haeckel-Straße ab. Dabei übersah sie eine die Fahrbahn querende 84-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

