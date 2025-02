POL-NB: Fahren.Ankommen.LEBEN: Start der Kontrollen mit Schwerpunkt Überholen und gewerblicher Güter und Personenverkehr

Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am 02.02.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Markt in Neustrelitz zu einem Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem im Erdgeschoss befindlichen Bistro zum Brandausbruch an einer Fritteuse. Der Bistroinhaber versuchte den Brand eigenständig mit Wasser zu löschen. Dadurch breitete sich das Feuer ...

