LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochmittag einen 59-jährigen Autofahrer in Bad Salzungen. Der Mann konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen und eine Abfrage ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre in Deutschland vorliegt. Folglich durfte er nicht mehr weiterfahren. Den 59-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

