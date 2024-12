POL-EL: Lingen - Eigentümer/in eines Pedelec gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 5.50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Verwaltungsbüro eines Pflegeheims an der Straße "Am Kurpark". Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

