POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch in Pflegeheim gesucht

Papenburg (ots) - Am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz "Alter Kirchplatz" geparkter Hyundai Santa Fe durch einen bislang unbekannten Autofahrer an der linken Front beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

