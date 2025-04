Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl der Vertrauenskasse in Dankelsheim

Bad Gandersheim (ots)

Dankelsheim, 18.04.2025, 18:00-21:00 Uhr: Der "Dankelsheimer Hofladen" nutzt eine sogenannte Vertrauenskasse für die Zahlung der entnommenen Artikel. Diese Kasse wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft am Freitag, den 18.04.2025, in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. (ata) Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim oder jeglicher anderer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim ist telefonisch erreichbar unter: 05382 95390

