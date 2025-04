Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad beim Moringer Osterfeuer vorsätzlich beschädigt

Northeim (ots)

37186 Moringen, Obstplantage in der Nähe des Osterfeuers, Samstag, 19.04.2025, zw. 19:00 und 20:55 Uhr

MORINGEN (shei) - Während des Moringer Osterfeuers stellte eine 56-jährige Besucherin im Tatzeitraum ihr Fahrrad in der Nähe des Osterfeuers in einer Obstplantage ab. Durch Zeugen wird anschließend beobachtet, wie 2 oder 3 derzeit unbekannte Jugendliche das Fahrrad vorsätzlich beschädigen. Der Sachschaden wird derzeit mit ca. 150 Euro beziffert. Weitere Zeugen die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Moringen oder Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell