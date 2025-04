POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Einbeck (ots) - Einbeck OT Immensen 14.04.25 - 17.04.2025 (tm) Die Geschädigte hatte ihren VW im Zeitraum 14.04.2025 bis 17.04.2025 in der Straße Am Klee in Immensen geparkt abgestellt. In diesem Zeitraum hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des VW touchiert und dadurch beschädigt. Danach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ...

mehr