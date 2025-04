POL-NOM: Wildunfall mit 5.000,- Euro Sachschaden

Uslar (ots) - Bodenfelde, In den Sauren Wiesen, Mittwoch, 16.04.2025, 12.30 Uhr - Freitag, 18.04.2025, 12.45 Uhr BODENFELDE (st) - Einbruchdiebstahl Bislang unbekannte Täter verschaffen sich durch Aufbrechen einer Tür sowie eines Vorhängeschlosses Zutritt in zwei Gartenhütten und entwenden mehrere Gartengeräte. Es entsteht Gesamtschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang machen können werden gebeten sich bei der ...

