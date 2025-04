Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eingeschlagene Autoscheiben in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Bergmannstraße, 20.04.2025, 02:00-04:00 Uhr: In dem genannten Zeitraum wurde in der Bergmannstraße in Kalefeld ein ordnungsgemäß abgestellter Skoda Octavia beschädigt. Durch bislang den oder die bislang unbekannte/n Täter/in wurde hierbei die Frontscheibe sowie die Seitenscheibe des PKW vermutlich mittels Holzbalken eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Tatzeit auffällige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Gandersheim oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (ata) Polizei Bad Gandersheim Telefon: 05382 95390

