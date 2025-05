Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handtasche von Seniorin gestohlen - Verletzt in ein Krankenhaus ++ Sicherheitsdienstmitarbeiter zu Boden gerissen - Diebesgut unbekannt ++ Motorräder kollidieren ++ Scheune brennt ab ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handtasche von Seniorin gestohlen - Verletzt in ein Krankenhaus

Am 12.05.2025 gegen 12:00 Uhr wurde einer Seniorin in der Richard-Brauer-Straße ihre Handtasche durch eine derzeit unbekannte Person entrissen. Die Seniorin stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Person entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. In der Handtasche befanden sich Strickwaren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Sicherheitsdienstmitarbeiter zu Boden gerissen - Diebesgut unbekannt

Am 13.05.2025 gegen 03:15 Uhr wurde der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Bank-Filiale in der St. Stephanus-Passage im Vorraum des Objektes von vier maskierten Männern zu Boden gerissen. Dabei wurde dem Mann ein Transponder abgenommen. Mit diesem gelangten die Täter in die Filialräumlichkeiten. Nach wenigen Minuten flüchteten die Täter fußläufig. Der Transponder verblieb vor Ort. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Lüneburger Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, konnte aber keinen der vier Männer mehr feststellen. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden von dem Zentrale Kriminaldienst der Polizei Lüneburg übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebesduo aufgehalten - Ware in Trolley versteckt

Zwei Männer im Alter von 42 und 58 Jahren beabsichtigten am 12.05.2025 gegen 15:30 Uhr gemeinschaftlich Ware aus einer Drogerie im Häcklinger Weg zu stehlen. Dabei lagerten sie die Ware im Wert von etwas über 100 Euro in einem Einkaufstrolley und verließen die Drogerie ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den 58-Jährigen daraufhin ansprechen und aufhalten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den 42-Jährigen mitsamt weiterem Diebesgut in einem PKW antreffen und kontrollieren. Er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Adendorf - Diebstahl aus unverschlossenen PKW - Täter in Gewahrsam

Ein 37-Jähriger öffnete am 13.05.2025 gegen 01:15 Uhr zwei unverschlossene PKW im Kirchweg und entwendete aus einem der Fahrzeuge rund 10 Euro Bargeld. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach dem Mann konnte die Polizei diesen antreffen und kontrollieren. Dabei wurde bei ihm Bargeld und ein Taschenmesser aufgefunden. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Amt Neuhaus - Waldstücke in Brand - Brandstiftung nicht auszuschließen

Am 12.05.2025 kam es im Amt Neuhaus zu zwei Bränden in Waldgebieten nahe der Ortschaft Neuhaus. Das erste Feuer wurde gegen 14:45 Uhr, in einem Waldgebiet nahe der Kirchstraße gemeldet. Dort standen rund 2000 Quadratmeter des Bodenbewuchs des Waldgebietes in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wenige Stunden später brannte der Bodenbewuchs einer Waldfläche von rund 50 Quadratmetern nahe der Delliener Straße. Auch hier konnte die Feuerwehr eine Brandausweitung verhindern. Die Polizei kann eine Brandstiftung sowie einen Zusammenhang der Brände nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Mofa-Fahrer flüchtet nach Unfall - Radfahrerin leichtverletzt

Am 12.05.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr eine derzeit unbekannte Person mit einem Mofa die Ilmenaustraße in Richtung Altenbrückertorstraße. Dabei fuhr sie in auffälligen Schlangenlinien und touchierte dadurch eine rechts fahrende Radfahrerin im Alter von 59 Jahren. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Die Person auf dem Mofa setzte ihre Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Fußgängerin angefahren

Am 13.05.2025 gegen 09:45 Uhr beabsichtigte ein Senior von seinem Grundstück mit einem PKW auf die Artlenburger Landstraße aufzufahren. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer querenden Fußgängerin im Alter von 84 Jahren. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Hinweise nach Zeugenaufruf - Identität des Verstorbenen geklärt

Nachdem am 07.05.2025 ein Mann in einem Supermarkt in Dannenberg verstarb, veröffentlichte die Polizei ein Bild des Fahrrades von dem Verstorbenen um Hinweise zur Identität zu erlangen (siehe Pressemitteilung vom 09.05.2025). Nachdem die Meldung in der regionalen Zeitung sowie auf den Social-Media-Kanälen der Polizei geteilt wurde, gingen zahlreiche Hinweise ein. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 71 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg handelte.

Gusborn - Motorräder kollidieren - Zwei Personen schwerverletzt

Auf der Kreisstraße 29 zwischen Groß Gusborn und Siemen ereignete sich am 12.05.2025 gegen 21:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorroller und ein Motorrad kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache frontal in einem Kurvenbereich. Dabei wurde ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim schwerverletzt. Beide Beteiligte wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kreisstraße wurde vorübergehend gesperrt.

Uelzen

Uelzen OT Oldenstadt - Scheune brennt ab - Hoher Sachschaden

Am 12.05.2025 gegen 20:30 Uhr wurde der Brand einer Scheune in der Molzener Straße gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es wurden keine Personen verletzt. In der Scheune sollen sich unter anderem Oldtimer, Anhänger und Gasflaschen befunden haben. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

