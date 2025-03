Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Garage aufgebrochen

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter eine Garage im Stadtteil Atzel, in der Berliner Straße auf. Da die Langfinger vermutlich bei dem Einbruch gestört wurden, richteten sie lediglich Sachschaden an. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei männliche, ca. 20 Jahre alte Personen mit kräftiger Statur. Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Berliner Straße gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell