Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - 24-Jähriger flüchtet nach räuberischem Diebstahl

Voerde (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Dienstag um 17.10 Uhr an der Grenzstraße gekommen.

Ein 19-jähriger Voerder und ein 24-Jähriger, der keinen festen Wohnsitz hat, verstauten in einem Supermarkt Waren in ihren Jackentaschen. Sie passierten die Kasse, ohne die Artikel zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach die beiden an und führte sie in einen Personalraum. Von dort flüchteten die Männer. Der Detektiv holte sie ein und hielt sie zunächst fest. Dem 24-Jährigen gelang es jedoch, sich loszureißen und mit der Ware aus dem Supermarkt zu flüchten. Zwischen dem Detektiv und dem 19-Jährigen kam es zu einem Handgemenge. Ihn konnte der Detektiv so lange festhalten, bis Polizisten vor Ort waren.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref 241022-2040)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell